Wielkopolskie: Po wypadku zablokowana dk 92 w miejscowości Grońsko

Po wypadku w miejscowości Grońsko (wielkopolskie) zablokowana została droga krajowa nr 92 na odcinku Świebodzin – Pniewy. Według wstępnych informacji służb w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 13. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Grońsko doszło do zderzenia auta osobowego z samochodem ciężarowym.

Według wstępnych informacji służb, w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

Obecnie droga w miejscu wypadku jest zablokowana; policja wprowadza objazd siecią dróg lokalnych.

Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać ok. 3 godzin.