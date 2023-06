Wielkopolskie: Podłożył ogień, bo chciał zmusić gminę do remontu budynku

23-latek z Rososzycy podpalił miejscowy zabytkowy pałacyk, w którym mieszkało 31 osób. Po zatrzymaniu przyznał, że w ten sposób chciał zmusić władze do remontu obiektu – powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

W czwartek 23-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące trzech zdarzeń. Pierwszy z nich dotyczy pożaru w Rososzycy, czyli sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania strat wielkiej wartości na kwotę 1,2 mln zł.

Podejrzany usłyszał także zarzuty dotyczące dwóch innych pożarów - także na szkodę gminy Sieroszewice. Miał podpalić śmietniki i garaże. "W tym przypadku starty wyceniono na 33 tysiące złotych" - powiedział Meler.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 23 we wsi Rososzyca w powiecie ostrowskim (Wielkopolskie). Służby ratunkowe zawiadomiono, że w zabytkowym pałacyku, w którym zaadaptowano pomieszczenia na mieszkania komunalne, na strychu wybuchł pożar. Przed przyjazdem straży pożarnej z obiektu ewakuowało się 31 osób, w tym dziecko. Nikt nie doznał obrażeń.

W pożarze spłonęło 200 m2 drewnianej konstrukcji dachu. Pogorzelcom zapewniono tymczasowe miejsce pobytu w domu seniora w Rososzycy. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował, że budynek nie nadaje się do zamieszkania.

Wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski powiedział PAP, że obiekt, wpisany w rejestr zabytków, jest własnością gminy. Pałac został przekształcony na mieszkania komunalne.

Ogień - jak powiedział - pojawił się na poddaszu, które jest puste, pozbawione instalacji elektrycznej, dlatego złożył zawiadomienie na policji o podłożeniu ognia.

Policja zatrzymała podejrzanego tego samego dnia. "Dzisiaj postawiono mu zarzuty" - powiedział prokurator Maciej Meler.

Przekazał, że 23-latek wyjaśnił, że powodem jego zachowania było przymuszenie miejscowych władz do wykonania remontu zniszczonego obiektu.

Prokurator nie wyklucza złożenia do sądu wniosku o areszt; grozi mu do 10 lat więzienia.