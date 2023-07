Wielkopolskie: Policja: znaleziony w pow. kolskim balon miał moduł do badania jakości powietrza

Balon, który w piątek znaleziono w okolicy miejscowości Żurawieniec w gm. Babiak (Wielkopolskie), służył do badania jakości powietrza – wynika ze wstępnych ustaleń policji. Wciąż poszukiwany jest właściciel.

Niewielki balon z doczepioną do niego płytką z elektroniką znalazła przypadkowa osoba w lesie na terenie powiatu kolskiego. W chwili znalezienia balon unosił się tuż nad ziemią. Do niego była przyczepiona płytka z elektroniką. Osoba, która znalazła balon, przyniosła go do jednostki policji.

W piątek wieczorem rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że doczepiona do balonu płytka to najprawdopodobniej moduł służący do badania jakości powietrza.

Jak dodał, na razie utraty balona nie zgłosiła żadna stacja meteorologiczna. Niewykluczone, że balon został wykonany np. w ramach uczelnianego projektu. Policja wciąż szuka właściciela obiektu.