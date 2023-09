Wielkopolskie: Ponad 159 mln zł na zabytki w regionie

Ponad 159 mln zł trafi do Wielkopolski w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – poinformował we wtorek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pieniądze te wesprą samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

Łącznie samorządy w całej Polsce otrzymają w ramach programu 1,82 mld zł.

"Dbanie o stan zabytków to nasze wspólne zobowiązanie. Pozwalają one łączyć naszą przeszłość z przyszłością, bo dzięki nim zachowujemy nasze dziedzictwo narodowe dla przyszłych pokoleń. W Wielkopolsce dofinansowanych zostanie aż 331 projektów. To realne wsparcie dla samorządów, które nie zawsze miały środki na ten cel. Dzięki współpracy na linii rząd-samorząd możemy skutecznie zadbać o naszą kulturę i historię" - powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Najwyższą możliwą dotację w wysokości 3,5 mln zł otrzymały cztery projekty. Gmina Baranów dzięki rządowemu wsparciu będzie mogła przeprowadzić remont dachu oraz renowację okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego pałacu Wężyków w Mroczeniu.

Poznań otrzymał po 3,5 mln zł dofinansowania na dwa zadania: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli oraz renowację poszycia dachu na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego.

Również gmina Kostrzyn znalazła się w gronie beneficjentów z najwyższym dofinansowaniem. Przeprowadzi renowację zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego Stadniny Koni w Iwnie wraz z pałacem Mielżyńskich.

Dzięki środkom z programu zostaną zrealizowane również m.in. prace remontowo-konserwatorskie w sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie, wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach, renowacja zabytkowego budynku szkoły w Granowie czy remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków, by uchronić je przed degradacją i niszczeniem.

