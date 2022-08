Wielkopolskie: Ponad 170 uczestników "Wakacji z WOT"

Ponad 170 ochotników rozpoczęło szesnastodniowe szkolenie w ramach "Wakacji z WOT" organizowanych przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej (WBOT)- poinformowała w sobotę oficer prasowa jednostki.

Oficer prasowa 12. WBOT por. Anna Jasińska-Pawlikowska przekazała, że szesnastodniowe "Wakacje z WOT" to projekt, który nie różni się od zaplanowanych, cyklicznych szkoleń i kończy się złożeniem przysięgi wojskowej przez kandydatów do służby. "To początek drogi, jaką musi przejść żołnierz. Cały cykl szkolenia w WOT trwa trzy lata i jest podzielony na etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. W tym czasie żołnierze szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, w dni wolne od pracy" - opisała.

"Ponad 170 ochotników postanowiło spędzić wakacje inaczej niż zwykle. Od dziś, przez szesnaście dni, będą uczyć się podstaw rzemiosła wojskowego, by spełnić swoje marzenie - złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej" - zaznaczyła Jasińska-Pawlikowska.

Jak wskazała, kandydaci muszą przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego. "W czasie +szesnastki+ przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią, a także elementami taktyki. Nauczą się także podstaw pierwszej pomocy medycznej na polu walki, będą ewakuować rannego i pracować z mapą. Ostatni dzień szkolenia to egzamin - tzw. pętla taktyczna. Podczas egzaminu instruktorzy i dowódcy sprawdzają, czego kandydaci nauczyli się podczas +szesnastki+. Wszyscy, którzy pomyślnie ukończą +pętlę+, złożą uroczystą przysięgę" - opisała.

W skład 12. WBOT wchodzą bataliony lekkiej piechoty z Dolaszewa, Śremu, Leszna i lubuskiej Skwierzyny. Rozpoczęte szesnastodniowe szkolenie organizuje 124. Batalion Lekkiej Piechoty ze Śremu. Ochotnicy będą ćwiczyć na należącym do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych poligonie w Biedrusku.

