Wielkopolskie: Ponad 18 tys. ukraińskich dzieci w przedszkolach i szkołach w regionie

Ponad 18 tys. ukraińskich dzieci uczęszcza do przedszkoli i szkół w Wielkopolsce – poinformowało PAP Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przeszło 4,4 tys. dzieci z Ukrainy trafiło do placówek w stolicy regionu.

W kwietniu kuratorium informowało, że po 24 lutego do wielkopolskich szkół przyjęto ponad 13,5 tys. ukraińskich uczniów.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Poznaniu Magdalena Miczek, według stanu na obecny tydzień w wielkopolskich przedszkolach oraz szkołach przebywa łącznie 18 155 dzieci z Ukrainy. Ponad 15,2 tys. osób to uczniowie różnego rodzaju szkół.

Z danych kuratorium wynika, że przeszło 1,3 tys. ukraińskich dzieci trafiło do oddziałów przygotowawczych. Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 1660 uczniów. W przedszkolach w regionie znajduje się 2921 dzieci.

W kwietniu kuratorium informowało, że od momentu inwazji Rosji na Ukrainę do wielkopolskich szkół przyjęto łącznie ponad 13,5 tys. ukraińskich uczniów, w tym 11,3 tys. do oddziałów ogólnodostępnych. Do przedszkoli w regionie przyjęto ponad 2,5 tys. dzieci.

Po rozpoczęciu obecnego roku szkolnego Urząd Miasta Poznania podał, że do poznańskich szkół uczęszcza 4417 uczniów z Ukrainy - dzieci, które przybyły do Polski po 24 lutego. Wśród ukraińskich dzieci jest ponad 800 przedszkolaków, ponad 3,2 tys. uczniów szkół podstawowych, blisko 400 uczniów uczęszcza do placówek ponadpodstawowych.

W porównaniu do sytuacji z zakończenia roku szkolnego 2021/2022, w Poznaniu jest o ponad 500 uczniów z Ukrainy mniej. Przedszkole skończyło 1155 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało 3711 uczniów, a do ponadpodstawowych 73.

Magistrat podał, że w celu zniwelowania bariery językowej w kształceniu szkolnym uruchomiono oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Uczą się w nich języka polskiego i treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Taka nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat.

Ponadto dla uczniów uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych organizowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Została również utworzona możliwość uruchomienia stanowiska asystenta kulturowego, który będzie wspierał nauczycieli i uczniów dzięki znajomości języka ukraińskiego.

Miasto zapewniło też, że żadne osoby pochodzące z Ukrainy nie były przyjmowane do szkół poza kolejnością ani na specjalnych warunkach. Uczniowie z Ukrainy, którzy brali udział w rekrutacji, musieli spełnić te same wymogi co ich polscy koledzy.

