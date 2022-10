Wielkopolskie: Ponad 5,3 mln tabletek z jodkiem potasu trafi do magazynów gminnych w regionie

Ponad 5,3 mln tabletek z jodkiem potasu trafi w tym tygodniu do magazynów gminnych w regionie – poinformował we wtorek wojewoda wielkopolski. Dodał, że wystąpił też o dodatkową rezerwę pół miliona tabletek, by w razie potrzeby uzupełnić braki w poszczególnych gminach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) podał, że w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, "kierując się bezpieczeństwem obywateli Polski, w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej".

Jak wskazano, "to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego".

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił we wtorek, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

"Obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne, natomiast w obowiązku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa jest przygotowywanie się na wszystkie scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne" - powiedział.

Wojewoda poinformował, że decyzją Prezesa Rady Ministrów z 24 sierpnia br., na potrzeby zabezpieczenia dystrybucji tabletek z jodkiem potasu wojewodzie wielkopolskiemu udostępniono dokładnie 5 320 800 tabletek. Tabletki dostarczone przez RARS we wrześniu, zostały podzielone na poszczególne gminy województwa wielkopolskiego i przekazane do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

"Wystąpiłem również o dodatkową rezerwę pół miliona tabletek jodku potasu, która pozostanie w gestii wojewody, tak, aby w razie potrzeby uzupełnić braki w poszczególnych gminach w Wielkopolsce" - zaznaczył wojewoda.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wskazał, że zgodnie z poleceniem wojewody wielkopolskiego, wszystkie gminy województwa miały do końca ub. tygodnia opracować plan "akcji jodowej" i ustalić miejsca dystrybucji tabletek.

"W bieżącym tygodniu w dniach 5-7 października, tabletki zostaną przekazane do wskazanych (w opracowanych planach) przez władze gmin, miejsc składowania. W przypadku sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem napromieniowaniem od chmury radioaktywnej, władze gmin na sygnał uruchomią dystrybucję tabletek. Aktualnie gminy przygotowują punkty dystrybucji tabletek, których na dziś, tj. 4 października, w całej Wielkopolsce jest 2026" - poinformowano.

Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego WUW Dariusz Dymek podał, że w momencie wystąpienia skażenia radiacyjnego mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez alert RCB. W tym czasie uruchomione zostaną też punkty dystrybucyjne, których lista zostanie opublikowana na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konsultant wojewódzki ds. endokrynologii dr hab. Paweł Gut podkreślił we wtorek, że przyjmowanie tabletek z jodkiem potasu nie jest zalecane osobom powyżej 60 r. życia, a także przypomniał o nieprzyjmowaniu preparatu bez takiej konieczności. Dodał, że tabletki są przewidziane dla wszystkich obywateli, którzy potrzebują takiej suplementacji, według wytycznych krajowego konsultanta w dziedzinie endokrynologii.