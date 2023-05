Wielkopolskie: Powiat kaliski przekazał autobus do przewozu dzieci ukraińskich do szkół

Powiat kaliski przekazał partnerskiej gminie Baranówka w Ukrainie autobus do przewozu dzieci do szkół - powiedział w niedzielę PAP starosta powiatu kaliskiego Krzysztof Nosal.

Baranówka to ukraińska gmina partnerska z powiatem kaliskim. W lutym na święcie powiatu kaliskiego obecny był burmistrz Baranówki Oleksanr Mihei. Podczas spotkania wspomniał staroście kaliskiemu o potrzebie znalezienia samochodu, który miałby służyć do przewożenia dzieci do szkół.

"Okazało się, że dzieci z Baranówki muszą pokonać około 12 km, by móc się uczyć. Władze ukraińskiej gminy starają się zorganizować im naukę i spotkania w szkole pomimo wojny" - powiedział starosta Krzysztof Nosal.

Powiat nawiązał kontakt z kaliskim PKS-em. "Przedsiębiorstwo znalazło autobus, który nie mógł już służyć przewoźnikowi, a jest bardzo potrzebny ukraińskim dzieciom. Pojazd został wyremontowany" - powiedział Nosal.

Autobus przekazano w piątek. Podczas pobytu starosty z delegacją w Ukrainie ustalono też, że powiat zorganizuje w Polsce kolonie dla grupy dzieci z Baranówki.

Powiat kaliski od początku ataku Rosji na Ukrainę wspiera partnerską gminę. Transporty z darami od społeczności powiatu kaliskiego przekazywane są regularnie. Wysyłane są rzeczy potrzebne dla ludności cywilnej, strażaków i żołnierzy.