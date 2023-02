Wielkopolskie: Powiat poznański przekazał blisko 20 ton pomocy humanitarnej Ukrainie

Blisko 20 ton darów za ponad 300 tys. zł wyruszyło w środę z Poznania do rejonu obuchowskiego w Ukrainie. Wśród darów przekazanych przez powiat poznański znalazło się m.in. 29 agregatów prądotwórczych z osprzętem, żywność długoterminowa, a także środki czystości.

"Cieszę się, że ponownie możemy pomóc naszym partnerom. Słuchamy uważnie potrzeb przyjaciół i w miarę możliwości staramy się sprostać ich oczekiwaniom. Robimy to z potrzeby serca. Chcemy, żeby wiedzieli, że ta część Europy i cały wolny świat jest razem z nimi" - podkreślił w środę starosta poznański Jan Grabkowski i przypomniał, że tylko w ub. roku powiat poznański wydał z budżetu ponad 1,5 mln zł na wszystkie działania związane ze wsparciem dla Ukrainy oraz wsparciem uchodźców przebywających na terenie powiatu poznańskiego.

W środę z Poznania do rejonu obuchowskiego w Ukrainie wyruszył transport ok. 20 ton darów za ponad 300 tys. zł. Tym razem przekazano 29 agregatów prądotwórczych z osprzętem, żywność długoterminową taką jak mąka, cukier, makaron, konserwy, a także kosmetyki, chemię gospodarczą, środki czystości i środki do dezynfekcji. Dodatkowo przygotowano także stroje sportowe oraz koce, kołdry i poduszki.

Jak podkreśliła Iryna Stareńka, zastępca Głowy Państwowej (Wojskowej) Administracji Rejonu Obuchowskiego, "obecnie w rejonie obuchowskim zamieszkuje ponad 89 tys. osób przesiedlonych z najbardziej zniszczonych i bombardowanych części Ukrainy. Dlatego bardzo dziękujemy za wsparcie, które trafi do naszych rodaków".

"Dziś jesteśmy w sytuacji, gdzie musimy pomagać naszym mieszkańcom, którzy w wyniku działań wojennych tracą dachy nad głową i jednocześnie wspierać przesiedleńców. Wasza pomoc jest nieoceniona. Trudno słowami wyrazić wdzięczność za okazane serce i ciepło" - dodała.

W 2022 r. powiat poznański przekazał na rzecz Ukrainy 12 ton darów, w tym produkty spożywcze i chemiczne, a także wyremontowany wóz strażacki, dwa ambulanse z wyposażeniem medycznym oraz samochód terenowy. Prowadzona była również nauka języka polskiego, która w tym roku również będzie kontynuowana.

W miniony poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się wideokonferencja, której uczestnikami byli przedstawiciele powiatu poznańskiego, członkowie delegacji ukraińskiej, prezydent partnerskiego regionu Hanower w Niemczach Steffen Krach, a także Naczelnik Administracji Wojskowej Rejonu Obuchowskiego Oleksandr Homon. Podczas narady rozmawiano o nawiązaniu trójstronnej współpracy oraz bieżących potrzebach Ukraińców.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu poinformowało, że podczas wideokonferencji prezydent Krach zadeklarował chęć niesienia pomocy oraz osobistego spotkania z przedstawicielami rejonu obuchowskiego. W ub. roku z Hanoweru, za pośrednictwem powiatu poznańskiego, do Ukrainy pojechały 3 tony darów. W transporcie znalazły się m. in. koce, kołdry, ubrania czy zabawki.

"Nasze wsparcie jest konsekwencją działań podjętych w ubiegłym roku. Bardzo chciałbym jeszcze bardziej zaangażować region Hanower we wspólne, dobre praktyki na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Wierzę, że po wygranej wojnie nasze kontakty będą opierać się o konkretne działania" - zaznaczył starosta poznański.