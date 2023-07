Wielkopolskie: Pożar lasu w pow. wolsztyńskim, poszkodowani dwaj strażacy

Dwaj strażacy ochotnicy gaszący pożar lasu w okolicy miejscowości Rudno w pow. wolsztyńskim (Wielkopolskie) wymagali pomocy medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej powiedział PAP we wtorek, że pożar objął ok. 3 ha lasu. Trwa akcja gaśnicza. W działaniach uczestniczy ponad 10 jednostek PSP i OSP.

Poinformował, że w pewnym momencie trzeba było wezwać pomoc medyczną do dwóch strażaków ochotników, którzy źle się poczuli. Serwis wlkp112.pl podał we wtorek, że strażacy z Obry i Świętna zostali przewiezieni do szpitala. Wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.