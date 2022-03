Wielkopolskie: Prawie 10 tys. ukraińskich uczniów przyjętych do szkół w regionie

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę do wielkopolskich szkół zapisano prawie 10 tys. ukraińskich uczniów, a ponad 1,5 tys. dzieci uchodźców przyjęto do przedszkoli w regionie – poinformowało w czwartek PAP Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Magdalena Miczek z Kuratorium Oświaty w Poznaniu przekazała PAP, że do tej pory do przedszkoli w Wielkopolsce zapisano 1560 dzieci ukraińskich uchodźców. Do oddziałów ogólnodostępnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapisano z kolei 8548 uczniów z Ukrainy, a do oddziałów przygotowawczych 1293.

"Po 24 lutego zostało utworzonych 77 nowych oddziałów przygotowawczych. One są tylko w szkołach, dlatego, że dzieci w przedszkolu naturalnie uczą się języka polskiego i w miarę możliwości są przyjmowane do już istniejących grup" - powiedziała.

Jak wskazała najwięcej dzieci - odpowiednio ponad 2 tys. i ponad 1,5 tys. - przyjęto do placówek w Poznaniu i powiecie poznańskim. Dla porównania do szkół w powiecie ostrowskim przyjęto ponad 300 uczniów, a w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim i gnieźnieńskim ponad 200.

Według danych kuratorium z ubiegłego tygodnia, w okresie od 24 lutego do 19 marca do wielkopolskich szkół przyjęto 5720 ukraińskich uczniów, a do przeszkoli 849 dzieci uchodźców.

Jak podała Miczek obecnie w Wielkopolsce pracuje prawie 2,5 tys. nauczycieli, którzy posługują się językiem rosyjskim, a ponad 400. z nich ma kwalifikacje do nauki języka. "Mamy też około 100 nauczycieli, którzy komunikują się w języku ukraińskim. Są też nauczyciele, którzy komunikują się z uczniami w języku angielskim" - zaznaczyła.

Miczek dodała, że szkoły mogą też korzystać ze wsparcia ponad 900 wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.

Do przedszkoli i szkół w Wielkopolsce uczęszcza łącznie około 460 tys. dzieci.