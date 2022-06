Wielkopolskie: Program kompleksowej opieki po zawale we wszystkich placówkach z oddziałem kardiologicznym

Dzięki przystąpieniu szpitala w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) do programu kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale od lipca będzie on realizowany we wszystkich placówkach regionu posiadających oddział kardiologiczny - poinformował wielkopolski oddział NFZ.

Program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) obejmuje trwające około rok od zdiagnozowania pacjenta hospitalizację, rehabilitację kardiologiczną i monitorowanie stanu zdrowia chorego do momentu zakończenia leczenia. Wszystkie elementy opieki zapewnia i koordynuje szpital-realizator.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla poinformowała, że pierwsze szpitale w regionie przystąpiły do programu w październiku 2017 r. "Od tamtego czasu do końca pierwszego kwartału tego roku w KOS-Zawał leczonych było 3,5 tys. pacjentów" - wskazała.

Dodała, że obecnie program jest realizowany w 12 szpitalach w regionie, a z początkiem lipca dołączy do nich Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, co oznacza, że KOS-Zawał będą realizować wszystkie wielkopolskie placówki posiadające oddziały kardiologiczne.

Według danych NFZ w Wielkopolsce rośnie współczynnik osób zakwalifikowanych do KOS-Zawał wobec ogólnej liczby pacjentów zawałowych. W 2018 r. 9 proc. pacjentów po zawale zostało włączonych do programu, w 2019 r. - 14 proc., w 2020 r. - 22,5 proc., a w 2021 r. ponad 34 proc.

W 2018 r. szpitale realizujące program KOS-Zawał leczyły 468 osób, a w 2021 r. 1,3 tys. "Można zakładać, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, gdyż w pierwszym kwartale 2022 r. było ich ponad 400" - oceniła Żbikowska-Cieśla.

Od początku realizacji programu KOS-Zawał w Wielkopolsce w jego ramach najwięcej chorych leczonych było w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - 899, o około 100. mniej w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, a w Pleszewskim Centrum Medycznym 412 pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, który dołączył do KOS-Zawał w 2019 r., do tej pory leczono w ramach programu około 400 pacjentów.

Według danych NFZ w okresie pandemii COVID-19 w placówkach regionu odnotowano spadek ogólnej liczby hospitalizacji zawałowych. W 2018 r. było ponad 6,1 tys. hospitalizacji związanych z zawałem, a rok później 6,3 tys. W 2020 r. liczba hospitalizacji spadła do ponad 5,3 tys., a w 2021 r. wyniosła ponad 5,6 tys. W pierwszym kwartale 2022 r. wielkopolskie szpitale leczyły prawie 1,4 tys. pacjentów zawałowych.