Wielkopolskie: Przedłużono ostrzeżenie przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy przedłużył wydane wcześniej ostrzeżenie przed upałem dla powiatów kolskiego i tureckiego. Wysokie temperatury mają się tam utrzymywać do niedzieli.

Początkowo ostrzeżenie o upałach dla powiatów kolskiego i tureckiego miało obowiązywać do czwartku wieczora. IMGW wydłużył jednak termin ważności ostrzeżenia.

Instytut podał, że na tym terenie wysokie temperatury utrzymywać się będą do godz. 19. w niedzielę. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 30 st. C do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

Do godzin wieczornych w czwartek w części województwa wielkopolskiego obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Na terenie powiatów - gostyńskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna - prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.