Wielkopolskie: Remont nawierzchni na autostradzie A2 w okolicy Nowego Tomyśla

W czwartek rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni w ciągu autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Na tym etapie zostanie wyłączona z użytkowania część nitki południowej autostrady na odcinku ok. 6 kilometrów, oraz łącznice zjazdowe na węźle autostradowym w Buku.

Jak przypomniała rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak, Autostrada Wielkopolska realizuje wieloletni plan prac remontowych zgodnie z harmonogramem i przyjętymi terminami na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Zachód.

"Aby zminimalizować wpływ robót na ruch pojazdów i komfort jazdy kierowców, prace zostały podzielone na kilka etapów. Po zakończeniu prac w okolicach węzła Nowy Tomyśl, roboty postępują w ciągu głównym autostrady w kierunku Poznania. Kolejny etap, który rozpocznie się 18 sierpnia - to remont węzła autostradowego w Buku (ok. 140 km A2)" - wskazała.

W czwartek, 18 sierpnia, zostanie wyłączona z użytkowania łącznica zjazdowa węzła Buk dla kierowców jadących z kierunku Świecka. Objazd zostanie poprowadzony od węzła Nowy Tomyśl, drogą wojewódzką 305 (DW305), następnie drogą wojewódzką nr 308 (DW308) oraz drogą DW307 do Buku.

W poniedziałek, 22 sierpnia, nastąpi wyłączenie łącznicy zjazdowej na węźle Buk dla kierowców podróżujących z kierunku Poznania. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Zachód, drogę S11 do węzła Poznań Ławica i dalej drogą wojewódzką nr 307 (DW307) do Buku.

"Równolegle będą prowadzone prace w ciągu głównym autostrady na nitce południowej, na odcinku ok 6 km (między km 134+320 a km 140+260). W związku z pracami ruch pojazdów zostanie przeniesiony w całości na nitkę północną i poprowadzony dwukierunkowo. Powyższy zakres prac planowany jest na około 2 tygodnie. Po nim nastąpi remont łącznic wjazdowych na autostradę" - wskazała Ciamciak.

Dodała, że Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac remontowych i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców. "Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na zmianę terminu zakończenia prac" - zaznaczyła.

Ciamciak podkreśliła również, że prace naprawcze nawierzchni bitumicznej między Nowym Tomyślem a Poznaniem "wynikają z dbałości koncesjonariusza o utrzymanie wysokiej jakość drogi oraz zapewnienie komfortu podróży i bezpieczeństwa kierowców".

"Autostrada Wielkopolska to najdłuższy i najbardziej eksploatowany odcinek autostradowy w Polsce. Duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów" - podkreśliła.