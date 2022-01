Wielkopolskie: Ruszył konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – zgłoszenia do 24 stycznia

Ruszył wojewódzki etap konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz udział w edycji ogólnopolskiej konkursu – poinformował w sobotę PAP wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Zgłoszenia - jak dodał Grabowski - będą przyjmowane do 24 stycznia 2022 roku.

Celem konkursu - organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - jest promocja inicjatyw finansowanych z funduszu sołeckiego, które służą poprawie jakości życia na wsi.

"Sołectwa realizują projekty, dzięki którym ich najbliższe otoczenie staje się piękniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Dzięki konkursowi wszyscy możemy poznać najlepsze projekty a na wygranych czekają atrakcyjne nagrody finansowe" - powiedział wicemarszałek.

Etap wojewódzki konkursu skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

Na laureatów czekają nagrody finansowe w wysokości 7 tys. zł (I miejsce), 5 tys. zł (II miejsce) i 3 tys. zł (III miejsce).

Zwycięzca zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie.

"Możliwość awansu do etapu ogólnokrajowego to także okazja do pochwalenia się, jak zmienia się wielkopolska wieś" - powiedział wicemarszałek Grabowski.

Zwycięzcami ostatniej ogólnopolskiej edycji zostali w kolejności od pierwszego miejsca: sołectwo Karski z Wielkopolski za projekt "Wiśniowy Zakątek - Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach"; sołectwo Sadłóg z kujawsko-pomorskiego za projekt "Bezpieczna świetlica" i sołectwo Żelisławie z zachodniopomorskiego za projekt "Rekreacyjna przystań w Żelisławiu".

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej programu Wielkopolska Odnowa Wsi.