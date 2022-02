Wielkopolskie: Sejmik przyjmie stanowisko ws. budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Akceptację dla starań zarządu województwa, związanych z przejęciem od władz Poznania roli inwestora budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 wyrazić mają w poniedziałek radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

"Dołożymy wszelkich starań, by miejsce to w sposób nowoczesny i atrakcyjny opowiadało naszą wielkopolską historię, która zasługuje na poznanie i docenienie w całym kraju" - głosi tekst stanowiska, którym w poniedziałek zajmą się radni.

W minionym tygodniu prezydent Poznania i marszałek województwa wielkopolskiego poinformowali, że chcą wymienić się nadzorowanymi przez samorządy instytucjami: województwo objęłoby nadzór m.in. nad Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, pod które podlega muzeum powstania, miasto przejmie nadzór nad Filharmonią Poznańską. Jeśli wymiana dojdzie do skutku, to wielkopolski samorząd będzie odpowiedzialny za wybudowanie nowej siedziby muzeum upamiętniającego zwycięski zryw Wielkopolan.

W poniedziałek Sejmik Województwa Wielkopolskiego (SWW) przyjąć ma na sesji stanowisko w sprawie budowy nowej siedziby muzeum. Zapisano w nim m.in., że samorząd regionu od wielu lat pieczołowicie pielęgnuje pamięć zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów.

"Budujemy regionalną, narodową tożsamość, traktując wielkopolską insurekcję jako źródło naszej dumy. To nasza wspólna sprawa i fundament pod współczesne wyzwania. Wysiłek organizacyjny i zbrojny naszych przodków zaowocował ostatecznym potwierdzeniem przynależności Wielkopolski do Rzeczypospolitej Polskiej na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, i ze wszech miar zasługuje na godną pamięć" - zapisano w projekcie stanowiska.

"Sejmik Województwa Wielkopolskiego w pełni akceptuje starania Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmierzające do przejęcia przez Województwo Wielkopolskie od Miasta Poznania funkcji organizatora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a tym samym przyjęcia roli inwestora budowy nowej siedziby dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Dołożymy wszelkich starań, by miejsce to w sposób nowoczesny i atrakcyjny opowiadało naszą wielkopolską historię, która zasługuje na poznanie i docenienie w całym kraju" - głosi tekst przyjęty już przez komisję kultury SWW.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zapewnił, że wielkopolskiemu samorządowi zależy na szybkiej budowie muzeum. Jak podkreślił, będzie to "znakomite ukoronowanie naszych kilkunastoletnich działań w zakresie pielęgnowania pamięci powstania wielkopolskiego". Woźniak zapewnił, że nowa siedziba muzeum będzie centralnym miejscem w Wielkopolsce, w którym wszyscy, którzy chcą pamiętać o powstańcach i poznać tę historię, chcą ją także pielęgnować, będą mogli znaleźć właściwe treści.

Stanowisko, po jego przyjęciu, przekazane zostanie m.in. wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu. Resort kultury zadeklarował wsparcie państwa dla inwestycji w wysokości 60 proc. potrzebnych środków.