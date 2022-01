Wielkopolskie: Silny wiatr uszkodził dach kurnika w Rajskowie, zginęło część kurcząt z 28 tysięcznej hodowli

Silny wiatr uszkodził dach kurnika w Rajskowie k. Kalisza, zginęło część kurcząt z 28 tysięcznej hodowli - powiedział w niedzielę PAP mł. ogniomistrz Jakub Pietrzak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Do zdarzenia doszło ok. 2 w nocy w wielkopolskim Rajskowie w gminie Opatówek. Straż pożarna została wezwana do zerwanego przez wiatr dachu w kurniku o powierzchni 500 metrów kwadratowych.

W hali o wymiarach 95x12 m i wysokości 6 m o konstrukcji stalowej znajdowało się 28 tysięcy dziesięciodniowych kurcząt. Część ptactwa zginęła przygnieciona przez dach.

"Nasze działania polegały na zabezpieczeniu zerwanego dachu i ratowaniu kurcząt" - powiedział Pietrzak. W tym celu strażacy w ocalałej części budynku utworzyli tymczasową ścianę.

Jak poinformował strażak od północy straż interweniowała 23 razy.

Zgłoszenia dotyczą połamanych drzew, zerwanych linii energetycznych i uszkodzonych dachów. We wsi Słowiki w gminie Koźminek wiatr powalił drzewo na dom.

"W tej chwili prowadzimy działania dotycząc trzech zerwanych dachów budynków na ul. Chopina, Złotej i Polnej w Kaliszu" - powiedział Pietrzak.

Jak informuje IMGW w Kaliszu i powiecie silny wiatr w porywach do 115 km/h utrzyma się do godzin wieczornych.

Strażacy przestrzegają przed parkowaniem samochodów w pobliżu drzew.