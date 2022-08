Wielkopolskie: Śledztwo ws. katastrofy ekologicznej nad rzeką Barycz trwa już dwa lata

Postępowanie w sprawie katastrofy ekologicznej nad rzeką Barycz trwa już dwa lata. Śledczy oczekują na kompleksową opinię z zakresu hydrologii – powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Ponad dwa lata temu, 1 lipca nad rzeką Barycz w wielkopolskiej gminie Odolanów wybuchła katastrofa ekologiczna. Mieszkańców okolicznych wsi zaalarmował ciemnobrązowy kolor rzeki, uciążliwy zapach i ogromne ilości martwych ryb, raków, żab i innych organizmów wodnych.

Rzeka została skażona na odcinku 60 km od miejscowości Raczyce w gminie Odolanów, w województwie wielkopolskim do jazu Bolko, w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko w dolnośląskiej gminie Milicz.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu pobrał wówczas próbki wody do badań. Wykryto obecność związków azotu organicznego i amonowego. Na tej podstawie stwierdzono, że źródłem zanieczyszczenia były nawozy rolnicze, które spłynęły z pól z powodu intensywnych opadów deszczu.

Burmistrz Odolanowa Marian Janicki zaapelował wówczas do rolników o zebranie pryzm obornika z terenów podmokłych i zalanych.

"Ale podejrzewano też, że gminna oczyszczalnia ścieków mogła zatruć rzekę. Mówiono również o ubojni drobiu, która spuszcza nieczystości. Nic jednak nie ustalono konkretnego do dzisiaj" - powiedział PAP burmistrz.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. wszczęła śledztwo ws. zanieczyszczenia środowiska o znacznych rozmiarach, które trwa już dwa lata. Za ten czyn grozi do 8 lat więzienia.

Maciej Meler powiedział, że śledczy oczekują na kompleksową opinię z zakresu hydrologii. "W sprawie przesłuchano kilkudziesięciu świadków, zgromadzono materiały inspekcji ochrony środowiska, przeprowadzono eksperyment procesowy i oględziny potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Uzyskano specjalistyczne opinie z zakresu zanieczyszczonego środowiska" - powiedział.

Rzeka - według zapewnień lokalnych władz - powróciła do pierwotnego stanu i nie występuje żadne zagrożenie.

Barycz przepływa przez Park Krajobrazowy Dolinę Baryczy. To największy w Polsce rezerwat przyrody o powierzchni ok. 87 tys. hektarów. Na terenie parku znajduje się m.in. europejska Ostoja Ptaków IBA oraz jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych - Stawy Milickie. Występuje tam 300 gatunków ptactwa m.in. kormoran, bocian czarny i batalion. Bogactwo roślinności, zwierząt i całych ekosystemów doliny sprawiają, że to prawdziwy raj dla miłośników przyrody, fotografów, badaczy i turystów. Trwają też starania o wpisanie tego miejsca na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

