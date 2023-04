Wielkopolskie: Śmiertelna ofiara zderzenia autobusu i osobówki w okolicy Kazimierza Biskupiego

Jedna osoba nie żyje, co najmniej trzy inne są poszkodowane na skutek zderzenia autobusu i auta osobowego w okolicy Kazimierza Biskupiego (Wielkopolskie). Do wypadku doszło we wtorek po południu na drodze nr 264 między Kazimierzem Biskupim a Kleczewem.

Rzecznik policji w Koninie asp. Sebastian Wiśniewski powiedział PAP, że na miejscu cały czas trwają działania ratowników. Życia jednej z poszkodowanych osób nie udało się uratować.

Dwie osoby są ranne. Jedna jest zakleszczona w pojeździe, trwają próby jej wydostania.

Na razie nieznane są bliższe okoliczności wypadku. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej m.in. z Konina i Kazimierza Biskupiego.