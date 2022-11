Wielkopolskie: Śmiertelne potrącenie rowerzysty; zablokowana dk 83 w Mikulicach

Do śmiertelnego potrącenia 65-letniego rowerzysty doszło we wtorek wieczorem w Mikulicach w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Droga krajowa nr 83 na odcinku Turek – Dobra jest obecnie całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 18.30 w miejscowości Mikulice. Jak poinformował PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku asp. sztab. Mateusz Latuszewski, ofiara śmiertelna wypadku to 65-letni mieszkaniec gminy Dobra.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 65-letni mężczyzna prowadził rower i najpierw został potrącony przez samochód marki ford, którym kierowała kobieta, a następnie został potrącony kolejny raz przez jadący z przeciwnego kierunku samochód marki volkswagen. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - powiedział Latuszewski.

Od momentu wypadku droga krajowa nr 83 na odcinku Turek - Dobra jest całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy przez: Kowale Pańskie, Kawęczyn i Długą Wieś.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin.

Na miejscu wciąż trwają działania służb; okoliczności wypadku są wyjaśniane.