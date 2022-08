Wielkopolskie: Śnięte ryby w rzece Wełna; starosta obornicki wydał komunikat dla mieszkańców

Starosta Obornicki wydał we wtorek komunikat dla mieszkańców, w związku ze znalezieniem śniętych ryb w rzece Wełna. Starosta zwrócił się do mieszkańców, by do czasu wyjaśnienia przyczyny, w rzece nie poić zwierząt, nie wędkować oraz unikać kontaktu ze śniętymi rybami.

Komunikat starosty obornickiego dotyczący śniętych ryb w rzece Wełna został opublikowany we wtorek na stronie internetowej powiatu.

Jak podano, "w związku z wystąpieniem przypadków śniętych ryb w rzece Wełnie prosimy mieszkańców, by do czasu wyjaśnienia przyczyny (około 1 tygodnia) w w/w rzece nie poić zwierząt, nie wędkować oraz unikać kontaktu ze śniętymi rybami" - napisano.

Wskazano również, że "o wynikach badań zabezpieczonych próbek poinformujemy w osobnym komunikacie".

W poniedziałek wieczorem o znalezieniu śniętych ryb w rzece Wełna poinformował m.in. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

"Każdy, nawet najmniejszy sygnał o pojawieniu się śniętych ryb na wielkopolskich wodach jest przez dedykowanego służby weryfikowany i skrupulatnie badany. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje o pojawieniu się takiego zjawiska na jeziorze w Środzie Wielkopolskiej oraz na rzece Wełna w Rogoźnie" - poinformował w mediach społecznościowych wojewoda.

Dodał, że do obu lokalizacji natychmiast skierowano przedstawicieli WIOŚ, PSSE oraz KP PSP, Druhów OSP i KP Policji. "Na miejscu zabezpieczono wytypowany obszar oraz pobrano wodę do badań" - zaznaczył.

Wojewoda poinformował, że kąpielisko miejskie w Środzie Wlkp. do czasu otrzymania wyników próbek wody zostało wyłączone z użytkowania.

"Zgodnie z procedurą wdrożono działania w celu oczyszczenia zbiorników, jak również zlecono monitoring analizowanego obszaru" - podkreślił.

Wojewoda przypomniał również, że "każdą podobną sytuację, natychmiast po jej wykryciu należy zgłaszać do odpowiednich służb, tj. KP Policji lub KP PSP".

W sobotę wojewoda wielkopolski zwołał także posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zjawiska śniętych ryb w rzece Ner - przepływającej przez województwa łódzkie i wielkopolskie, stanowiącej dopływ Warty.

Po posiedzeniu sztabu przekazano rekomendacje, by nie kąpać się w rzece Ner oraz nie poić w niej zwierząt, a także wstrzymać się od połowu ryb i wszelkiej aktywności rekreacyjnej.