Wielkopolskie: Strażacy uratowali trzy psy, które utknęły pod ziemią w rurze melioracyjnej

Trzy psy, które utknęły pod ziemią, w rurze melioracyjnej ratowali we wtorek strażacy w Złotniczkach w pow. poznańskim. Do akcji wykorzystano m.in. sprzęt używany do poszukiwania ludzi pod gruzami.

Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej powiedział PAP, że w wielogodzinnej akcji uczestniczyli m.in. strażacy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Psy rasy łajka syberyjska uciekły właścicielowi w poniedziałek. Działania poszukiwawcze strażacy podjęli we wtorek około południa.

Akcję zakończono po sześciu godzinach. Wykorzystano m.in. geofony, robota tunelowego, użyto też koparki.

Straż pożarna podała, że prowadzenie akcji utrudniał ulewny deszcz. Instalacja melioracyjna znajdowała się na głębokości około 2m, z dala od zabudowań i dróg dojazdowych. "Działania polegały na wytyczeniu przebiegu kanału melioracyjnego na polu, odcinkowym odkopywaniu elementów kanału, a następnie sprawdzeniu wnętrza rur" - informowała straż pożarna.

Wydobyte zwierzęta w stanie dobrym przekazano właścicielowi.

Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej powiedział PAP, że psy odnaleziono około 80 metrów od wejścia do systemu melioracyjnego.