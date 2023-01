Wielkopolskie: Tymczasowy areszt ws. wykorzystania seksualnego 13-letniego chłopca

Do 12 lat więzienia grozi 48-letniemu mieszkańcowi Leszna (woj. wielkopolskie), któremu zarzucono wykorzystanie seksualne 13-letniego chłopca. Podejrzany został tymczasowo aresztowany - przekazała w środę PAP prokuratura.

O sprawie, jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wrocławska". Asp. Daria Żmuda z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przekazała w środę PAP, że w tej sprawie, w nocy z piątku na sobotę, zatrzymano 48-letniego mężczyznę. "Pokrzywdzonym jest 13-letni chłopiec" - przyznała.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak powiedział w środę PAP, że mężczyźnie zarzucono, iż w okresie od 23 do 24 grudnia, w swoim mieszkaniu, miał wykorzystać seksualnie małoletniego poniżej 15. roku życia. "Podejrzany nie przyznał się do winy. Odmówił ustosunkowania się do zarzutów" - zaznaczył prokurator.

Dodał, że o sprawie policję powiadomił ojciec poszkodowanego chłopca.

Podejrzany został, na wniosek śledczych, tymczasowo aresztowany przez sąd. Mężczyźnie grozi kara od dwóch, do 12 lat więzienia.