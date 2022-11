Wielkopolskie: Uczniowie stworzą filmy i animacje komputerowe o Powstaniu Wielkopolskim

Filmy, interaktywne prezentacje lub animacje komputerowe tworzyć mogą uczniowie w ramach konkursu "Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych". Przedsięwzięcie organizuje Wojewoda Wielkopolski, kierowane jest do uczniów szkół w całym kraju.

W tym roku konkurs dla uczniów starszych klas podstawówek oraz uczniów szkół ponadpodstawowych ma swoją druga edycję. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, inicjatywa ma na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią Polski, przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na ważność Powstania Wielkopolskiego w losach naszego kraju oraz kształtować w młodzieży wartości patriotyczne i poczucie przynależności.

"Nie byłoby Rzeczypospolitej w obecnym kształcie jej granic, gdyby nie zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, którego 104. rocznicę obchodzić będziemy 27 grudnia. To bardzo ważne, aby dzisiejsza młodzież pamiętała o naszej historii i drodze naszych przodków do niepodległości, której to powstanie wielkopolskie jest nieodłączną częścią" - powiedział Michał Zieliński.

Tematem prac konkursowych powinno być powstanie wielkopolskie z perspektywy rodzinnej bądź regionalnej - ukazanie drogi odzyskania niepodległości przez Polskę z punktu widzenia własnej rodziny, członków lub świadków wystąpienia zbrojnego.

Prace powinny mieć formę multimedialną - powinny być przygotowane np.: jako film, album interaktywny, fotocast, videocast, projekt multimedialnej strony internetowej czy interaktywne drzewo genealogiczne. Można je przesyłać do 16 lutego na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Kuratorem Oświaty w Poznaniu.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na gali zorganizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Większą część Wielkopolski wyzwolono do połowy stycznia 1919 roku.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Od 2021 r. w rocznicę wybuchu insurekcji obchodzone jest święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.