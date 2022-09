Wielkopolskie: Ukradli warte łącznie kilkaset tysięcy złotych bagażniki samochodowe

Do 10 lat więzienia grozi trzem mieszkańcom powiatu pilskiego (woj. wielkopolskie), którzy odpowiedzą za kradzież wartych łącznie od 300 do 400 tys. zł bagażników samochodowych do przewozu rowerów - podała we wtorek KPP w Pile.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sierż. Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile poinformowała, że 6 września właściciel magazynu mieszczącego się w Ujściu zgłosił funkcjonariuszom, iż ktoś włamał się do jego obiektu i ukradł różnego rodzaju bagażniki samochodowe do przewozu rowerów.

12 września funkcjonariusze kryminalni i policjanci z posterunku w Ujściu zatrzymali trzech mężczyzn, w wieku od 30 do 48 lat, podejrzewanych o udział we włamaniu. Skradzione rzeczy sprawcy składowali na jednej z pilskich posesji. W zabezpieczonych na miejscu przyczepach policjanci znaleźli łącznie 241 kartonów z różnego rodzaju bagażnikami samochodowymi na rowery oraz fotelikami dziecięcymi. "Przestępcy byli już w trakcie pozyskiwania kupca na nabyty w nielegalny sposób towar" - zaznaczyła Mróz.

Wartość skradzionego mienia wstępnie oszacowano na 300-400 tys. zł. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem. Mężczyźni nie byli dotychczas karani; zostali objęci dozorem policyjnym. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...