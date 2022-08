Wielkopolskie: Upał w regionie; ostrzeżenia IMGW-PIB dla całej Wielkopolski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w środę ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w regionie. W najbliższych dniach temperatura w Wielkopolsce może sięgnąć lokalnie nawet 35 st. C.

Alerty drugiego stopnia przed upałami obejmują całą Wielkopolskę. Na przeważającej części regionu ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13. w środę do godz. 18. w piątek. W tym czasie prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 34 st. C, w czwartek lokalnie do 35 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy będzie wynosić na tym terenie od 18 st. C do 20 st. C.

Najwyższe temperatury prognozowane są na terenie 21 powiatów; chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego, złotowskiego, a także miasta Poznania i powiatu poznańskiego.