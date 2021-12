Wielkopolskie: Utrudnienia na S5 po karambolu potrwają do wieczora

Do ok. godz. 21 mogą potrwać utrudnia w ruchu na drodze S5, na wysokości miejscowości Kostrzyn (wielkopolskie). W sobotę po południu doszło tam do kolizji z udziałem łącznie 7 samochodów osobowych. Obecnie przejazd w kierunku Poznania możliwy jest tylko jednym pasem.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 15 na 22. kilometrze drogi S5.

Jak informował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, na wysokości miejscowości Kostrzyn kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad autem i uderzył w bariery; w to auto wjeżdżały kolejne samochody. "Po kolizjach jeden z kierowców wysiadł z auta i został potrącony" - przekazał dyżurny.

W zdarzeniu - jak podał dyżurny - brało udział siedem samochodów osobowych.

Po zdarzeniu początkowo jezdnia w kierunku Poznania była zablokowana. Teraz przejezdny jest jeden pas ruchu. Dyżurny podał, że z uwagi na usuwanie pojazdów oraz sprzątanie drogi po zdarzeniu, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do ok. godz. 21.