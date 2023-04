Wielkopolskie: W 2022 roku z pielęgniarskiej opieki długoterminowej skorzystało prawie 4,5 tys. pacjentów

W 2022 roku z pielęgniarskiej opieki długoterminowej skorzystało w Wielkopolsce prawie 4,5 tys. pacjentów – poinformował w poniedziałek Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. W całym regionie opiekę długoterminową realizują 104 podmioty, które świadczą ją w 124 miejscach.

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają leczenia w szpitalu. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarka powinna udzielać szeregu świadczeń. Leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki czy wykonuje zastrzyki. Dodatkowo, jeśli wymaga tego sytuacja, pomaga pionizować chorego, prowadzi z nim ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające. Może także, zgodnie z uprawnieniami, przepisywać niektóre leki i wypisywać skierowania na niektóre badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (np. pieluchomajtki czy wózki inwalidzkie).

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował w poniedziałek, że w 2022 roku w całym regionie z tej formy opieki skorzystało niemal 4,5 tys. pacjentów, a łączna kwota refundacji przeznaczona na ten cel przez WOW NFZ wyniosła ponad 33,5 mln złotych.

"Od stycznia do lutego tego roku z tego rodzaju świadczeń korzystało 3,4 tys. pacjentów, a opieka ta kosztowała niemal 6,5 mln złotych" - wskazano.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ podał, że od lutego podniesione zostały nakłady finansowe przeznaczane przez Fundusz na opiekę długoterminową. W Wielkopolsce wartość wyceny świadczeń wzrosła o 17 proc. - to niemal 6 mln złotych więcej do końca 2023 roku.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszka Pachciarz podkreśliła, że "osoby korzystające z opieki długoterminowej to szczególna grupa pacjentów wymagająca właściwego podejścia i empatii. Dlatego tego rodzaju świadczenia powinny być realizowane z wyjątkową starannością. Warto, żeby pacjenci i ich rodziny wiedzieli, czego mogą oczekiwać od odwiedzającej ich pielęgniarki lub pielęgniarza".

W Wielkopolsce opiekę długoterminową w domu pacjenta realizują 104 podmioty, zlokalizowane w 124 miejscach. WOW NFZ przypomniał, że opieka długoterminowa to specyficzny rodzaj świadczeń, dla których nie prowadzi się standardowego monitorowania kolejek oczekujących.

"Z danych przekazywanych przez część podmiotów do wielkopolskiego oddziału NFZ wynika, że średni przewidywany czas oczekiwania w przypadkach stabilnych to 34 dni, a pilnych - 1 dzień. Są to dane uśrednione, co oznacza, że czasy te są różne dla poszczególnych placówek" - podano.

WOW NFZ wskazał, że lekarz lub pielęgniarka POZ odgrywają kluczową rolę w objęciu chorego opieką długoterminową. Jak przypomniano, "to do poradni rodzinnej powinna się zgłosić jego rodzina lub opiekunowie prawni. Niezbędne jest bowiem skierowanie, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową według skali Barthel. Oceny może dokonać zarówno lekarz, jak i pielęgniarka".

Skala Barthel ocenia stan chorego pod kątem jego codziennej samodzielności, czyli spożywania posiłków, siadania, przemieszczania się, ubierania, utrzymywana higieny i kontrolowania potrzeb fizjologicznych. NFZ wskazał, że do opieki długoterminowej kwalifikują się pacjenci, którzy w tej skali otrzymają maksymalnie 40 punktów. Dodatkowo nie mogą równocześnie korzystać z: domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego czy stacjonarnego zakładu opiekuńczego. Chory nie może również być w ostrej fazie choroby psychicznej.

"Warto pamiętać, że w ramach opieki długoterminowej pacjentowi przysługują co najmniej cztery wizyty pielęgniarki w tygodniu. Odbywają się one w dni robocze w godz. 8-20 i każdą z nich podpisem potwierdza pacjent, członek jego rodziny lub opiekun. W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się w weekendy i inne dni wolne od pracy" - podał NFZ.

Aby znaleźć placówkę świadczącą długoterminową opiekę pielęgniarską można skorzystać np. z wyszukiwarki "Gdzie się leczyć", zapytać w poradni POZ albo zadzwonić pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta - 800 190 590.