Wielkopolskie: W grudniu uruchomiono w regionie ponad 500 miejsc covidowych

Wielkopolskie szpitale, łącznie ze szpitalem tymczasowym, dysponują ponad 2300 łóżkami dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 (II poziom zabezpieczenia). Ponad 500 miejsc uruchomiono w grudniu – poinformował w czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że nowe miejsca covidowe na początku tego tygodnia powstały w szpitalu w Wągrowcu, Lesznie, Złotowie i w "Dziekance" w Gnieźnie. O jeden moduł, czyli 28 łóżek, została powiększona także baza w Szpitalu Tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejne łóżka covidowe uruchomiono także w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. W kolejnych dniach takie działania planowane są w Czarnkowie i w Gnieźnie.

"Obecnie wielkopolskie szpitale, łącznie ze szpitalem tymczasowym, dysponują ponad 2300 łóżkami dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 (II poziom zabezpieczenia). Ponad 500 miejsc zostało uruchomionych w grudniu w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w naszym regionie. Ponadto szpitale dysponują 145 miejscami na I poziomie zabezpieczenia covidowego dla pacjentów zgłaszających się z innymi schorzeniami, u których zaobserwowano niepokojące objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem. Każdy wielkopolski szpital dysponuje kilkoma takimi miejscami obserwacyjno-diagnostycznymi" - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W czwartek na łączną liczbę 2336 łóżek covidowych na II poziomie i w szpitalu tymczasowym zajętych było 1938. Na 151 dostępnych łóżek respiratorowych 97 było zajętych. Największą liczbą łóżek covidowych w Wielkopolsce dysponują: Szpital Tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich (262), szpital w Ostrowie Wielkopolskim (175), Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu (165), szpital w Słupcy (123) i szpital specjalistyczny w Pile (116).

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił, że priorytetem jest takie zabezpieczenie bazy łóżek covidowych, aby pozostawić pewien margines bezpieczeństwa. "Wszystkie działania podejmowane w konsultacji z wielkopolskim oddziałem NFZ mają na celu zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo Wielkopolan" - zaznaczył.

Dodał, że "statystyki pokazują, że zdecydowana większość osób, które przebywają na oddziałach covidowych to osoby niezaszczepione. Widzimy to zwłaszcza po liczbie osób będących pod respiratorami. Dlatego apeluję do wszystkich Wielkopolan - korzystajmy z dostępnych punktów szczepień i zaszczepmy się przeciw COVID-19. Zadbajmy o siebie i swoich najbliższych" - zaapelował.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agnieszka Pachciarz zapewniła, że sytuacja w wielkopolskich szpitalach jest cały czas monitorowana. "Uzgadniamy z dyrektorami placówek możliwości zaangażowania kadry medycznej i rekomendujemy uruchamianie kolejnych łóżek covidowych" - wskazała.

"Jesteśmy w Wielkopolsce w krytycznym momencie IV fali pandemii, sytuacja jest trudna, ale to, jak potoczy się ona dalej, zależy także od nas. Wiemy już, że zdecydowana większość pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19 to pacjenci niezaszczepieni. Podejmując decyzję o szczepieniu, dajemy sobie szansę na łagodne przejście choroby, a nawet na uniknięcie zakażenia" - zaznaczyła.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o potwierdzeniu 2543 nowych zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. Z powodu COVID-19 w regionie zmarło 49 chorych.