Wielkopolskie: W lesie w powiecie kolskim znaleziono balon z doczepioną elektroniką

Niewielki balon z doczepioną do niego płytką z elektroniką znalazła przypadkowa osoba w lesie na terenie powiatu kolskiego (Wielkopolskie) - podała w piątek wielkopolska policja. Trwa weryfikacja przeznaczenia i pochodzenia znaleziska.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP w piątek, że balon jest niewielkich rozmiarów, wielkości dużej piłki.

"W chwili znalezienia balon unosił się tuż nad ziemią. Do niego była przyczepiona płytka z elektroniką. Widać na niej m.in. układy scalone. Osoba, która znalazła balon, przyniosła go do jednostki policji. Będziemy ustalać, co to jest za urządzenie, do czego służy i czyją jest własnością" - powiedział rzecznik.

Borowiak podał, że o znalezisku zostały poinformowane też inne, stosowne służby. Na razie policja nie ujawnia szerszych informacji na temat sprawy.

Radio RMF FM podało w piątek, że balon znalazł mieszkaniec miejscowości Żurawieniec w gm. Babiak.