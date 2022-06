Wielkopolskie: W regionie będzie bardzo gorąco; ostrzeżenia IMGW-PIB I i II stopnia przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami w regionie. W weekend w Wielkopolsce temperatura może sięgnąć 34 st. C.

Oba wydane ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 12. w sobotę, do godz. 20. w niedzielę. Instytut podał, że w weekend prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 33 st. C, lokalnie w niedzielę do 34 st. C.

Alert pierwszego stopnia dotyczy 14 powiatów; chodzieskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pilskiego, pleszewskiego, słupeckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, złotowskiego, oraz miasta Kalisza. Na tym terenie temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C do 17 st. C.

Z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami zostało wydane dla terenu 16 powiatów; czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, rawickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wolsztyńskiego, a także dla miasta Leszna, oraz Poznania i powiatu poznańskiego. Tutaj w godzinach nocnych temperatura minimalna wyniesie od 18 st. C do 20 st. C.