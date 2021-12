Wielkopolskie: W szpitalach wolnych jest 613 łóżek covidowych i 45 respiratorów

W szpitalach w Wielkopolsce wolnych jest 613 łóżek covidowych, dostępnych jest też 45 łóżek respiratorowych – poinformował w piątek PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Minionej doby w regionie potwierdzono 2781 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

W Poznaniu na łączną liczbę 2252 łóżek covidowych zajętych jest 1639, co stanowi wzrost o 22 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego. Na 133 łóżka respiratorowe zajętych jest 88, co stanowi spadek o 10 zajętych łóżek niż dnia poprzedniego poinformował PAP w piątek Dawid Pius z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich na 206 łóżek 184 są zajęte - o 9 więcej niż dobę wcześniej. Na 10 respiratorów 7 jest zajętych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że minionej doby w regionie potwierdzono 2781 nowych zakażeń koronawirusem. W Wielkopolsce zmarło 35 chorych z COVID-19.

Rok temu resort zdrowia informował, że 3 grudnia w Wielkopolsce potwierdzono 1380 nowych przypadków SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 lub w wyniku współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło w regionie 40 osób.