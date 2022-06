Wielkopolskie: Wydłużono obowiązywanie ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla południa regionu

Do poniedziałkowego popołudnia wydłużono okres obowiązywania ostrzeżenia przed upałami dla terenu powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego w południowej Wielkopolsce - poinformował w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według synoptyków do poniedziałku, do godz. 17, na terenie powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza.

Dla pozostałego obszaru województwa wielkopolskiego do niedzielnego wieczora obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Według prognoz maksymalne temperatury w ciągu dnia na terenie wielkopolskich powiatów wyniosą od 29 do 34 stopni Celsjusza.