Wielkopolskie: Wznowiono ruch w kierunku Wrocławia po wypadku na S5

Ok. godz. 16.30 wznowiono ruch na trasie S5 w kierunku Wrocławia, między węzłami Konarzewo i Stęszew w Wielkopolsce. We wtorek po południu doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką; jezdnia była zablokowana.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Do zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką doszło przed godz. 15. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA podał, że w wypadku ranna została jedna osoba.

Z powodu wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia - na odcinku między węzłami Konarzewo i Stęszew - była zablokowana. Dyżurny podał, że ruch w tym miejscu - na razie jeszcze jednym pasem - został wznowiony ok. godz. 16.30.

We wtorek po godz. 13. - również na odcinku między węzłami Konarzewo i Stęszew - doszło także do innego wypadku; samochód osobowy śmiertelnie potrącił pracownika wykonującego prace w pasie drogowym.