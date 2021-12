Wielkopolskie: Z sądowym zakazem prowadzenia i narkotykami zaparkował przywłaszczone auto przed komendą policji

Do 5 lat więzienia grozi 31-latkowi, który pomimo zakazu zaparkował auto tuż przed komendą policji w Chodzieży (woj. wielkopolskie). Okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, jeździł przywłaszczonym samochodem, i posiadał narkotyki.

Oficer prasowy policji w Chodzieży asp. Karolina Smardz-Dymek poinformowała w środę, że 24 listopada chodziescy policjanci zwrócili uwagę na samochód zaparkowany tuż przed komendą pomimo obowiązującego w tym miejscu zakazu wjazdu.

"Kiedy policjanci podeszli do auta, zauważyli leżący w środku woreczek z białym proszkiem. Jak się okazało, kierowca pojazdu i zarazem właściciel feralnego woreczka, znajdował się w budynku komendy, bowiem przywiózł tu swoją znajomą" - wskazała policjantka.

Dodała, że po sprawdzeniu policyjnej bazy danych okazało się, iż 31-letni mieszkaniec powiatu wągrowieckiego ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązuje go do końca 2023 r. "Mundurowi ujawnili w aucie kolejny woreczek z zabronioną substancją. Przeprowadzone badanie wykazało, że w obu woreczkach znajdowała się amfetamina" - zaznaczyła Smardz-Dymek.

31-latek przyznał funkcjonariuszom, że tego dnia zażywał narkotyki. Badanie krwi potwierdziło obecność amfetaminy i ecstasy w jego organizmie. "Sprawdzenie pojazdu w systemach policyjnych wykazało, że renault, którym mężczyzna podjechał pod komendę, figuruje jako utracone wskutek przywłaszczenia, co także jest przestępstwem" - dodała Smardz-Dymek.

Mężczyźnie przedstawiono na razie zarzuty dotyczące posiadania narkotyków i niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do pięciu lat więzienia. 31-latek odpowie również ws. przywłaszczenia auta.