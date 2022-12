Wielkopolskie: Zablokowana droga S5 w kierunku Piły

Z powodu wypadku trzech samochodów osobowych na drodze S5 zablokowana jest obecnie jezdnia w kierunku Piły. Utrudnienia na odcinku między węzłami Stęszew i Konarzewo mogą potrwać kilka godzin.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9.40. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, między węzłami Stęszew i Konarzewo doszło do wypadku trzech samochodów osobowych. Według wstępnych informacji służb, w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

Początkowo służby informowały, że w miejscu wypadku nieprzejezdne są dwa pasy ruchu. Później podano, że jezdnia w kierunku Piły jest całkowicie zablokowana.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin.