Wielkopolskie: Zarzuty dla złodziei okradających automaty

Do 10 lat więzienia za okradanie automatów w jednej z galerii handlowych w Pile (woj. wielkopolskie) grozi trzem zatrzymanym mieszkańcom Poznania. Podejrzani mogli podobnie działać także w innych miastach regionu - podała w środę policja.

Oficer prasowy pilskiej policji st. sierż. Wojciech Zeszot podał, że 7 lipca, na terenie jednej z pilskich galerii handlowych pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który włamał się do automatu i zabrał z jego wnętrza zgromadzone tam pieniądze.

Wezwani na miejsce policjanci odnaleźli i zatrzymali w centrum handlowym drugiego z mężczyzn mającego związek z tą sprawą. "Ostatni z nich został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego w swoim samochodzie, gdy oczekiwał na powrót pozostałych mężczyzn. Podczas przeszukania pojazdu policjanci zabezpieczyli kilkaset złotych w bilonie oraz kilkadziesiąt gramów metamfetaminy. Kierowca został poddany badaniom, których wstępny wynik wykazał obecność narkotyków w jego organizmie" - opisał Zeszot.

Według ustaleń funkcjonariuszy sprawcy korzystali ze specjalistycznego klucza, dzięki któremu mogli niepostrzeżenie otworzyć urządzenie i wyciągnąć kasetkę z bilonem. "Straty jakie wyrządzili swoim działaniem w Pile oszacowane zostały na kwotę 800 zł. Wiele jednak wskazuje, że to nie jedyne przestępstwo, którego mogli dokonać. Zebrany materiał udowodnił podobne działanie mężczyzn na terenie jednego z kompleksów handlowych w Obornikach" - zaznaczył Zeszot.

Zatrzymani to mieszkańcy Poznania w wieku od 24 do 39 lat. Przedstawiono im zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem do automatów. Dodatkowo 26-letni kierowca odpowie za posiadanie narkotyków oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci, którzy pracują nad sprawą podkreślają, że ma ona charakter rozwojowy.