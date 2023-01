Wielkopolskie: Zarzuty za grożenie śmiercią ministrowi zdrowia

Do pięciu lat więzienia za grożenie śmiercią i nawoływanie do zabójstwa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego grozi 48-latkowi zatrzymanemu przez poznańskich policjantów. Paweł K. miał popełnić zarzucane mu czyny w czasie transmisji internetowej - przekazała PAP policja.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował we wtorek PAP, że funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyznę, który w grudniu 2022 r., podczas publicznej transmisji internetowej, nawoływał do zabójstwa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "Podczas tej samej transmisji groził mu także śmiercią" - zaznaczył Borowiak.

Jak wskazał rzecznik, następnego dnia Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie złożył pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. "Sam minister poinformował poznańskich policjantów wyrażając obawę, że groźby mogą być spełnione" - dodał Borowiak.

Opisał, że funkcjonariusze, którzy zajęli się sprawą, zabezpieczyli nagrania internetowej transmisji, a jej analiza dała podstawę do wszczęcia postępowania karnego. Policjanci złożyli do poznańskiej prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa. "W oparciu o materiał dowodowy prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wydał nakaz zatrzymania 48-letniego Pawła K. i doprowadzenia go na przesłuchanie. W poniedziałek zatrzymanemu ogłoszono zarzuty" - podał Borowiak.

Dodał, że we wtorek sąd rozpatrzy wniosek śledczych o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.