Wielkopolskie: Zarzuty za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca wypadku

Zarzuty za spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca wypadku usłyszał w czwartek mieszkaniec gminy Wronki. Kierujący autem potrącił nastolatkę jadącą rowerem po chodniku. Kierowca pomógł odstawić 14-latce rower – a po chwili odjechał.

Jak poinformowała w czwartek oficer prasowa KPP w Szamotułach asp. Sandra Chuda, do zdarzenia doszło w środę wieczorem na ul. Nowowiejskiej we Wronkach.

"Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Fiat Bravo podczas włączania się do ruchu potrącił nastolatkę, która jechała rowerem po chodniku. Kierowca zatrzymał się, pomógł odstawić 14-latce rower jednak po chwili odjechał. Po przewiezieniu rowerzystki do szpitala przez Pogotowie Ratunkowe okazało się, że nastolatka doznała obrażeń, które zakwalifikowały sprawę jako wypadek drogowy" - podkreśliła aspirant Chuda.

Na miejscu policjanci wykonali dokumentację niezbędną dla dalszego postępowania. Ustalili też właściciela pojazdu i pojechali do jego miejsca zamieszkania, jednak nikogo nie zastali.

"Przed budynkiem znajdował się jednak samochód, który brał udział w wypadku. Policjanci wykonali więc jego oględziny i zabezpieczyli pojazd do celów procesowych. Dzisiaj ustalony podejrzany o spowodowanie wypadku przyszedł do Komisariatu Policji we Wronkach i został przesłuchany. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy" - wskazała Chuda.

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji we Wronkach. Policjantka zaznaczyła, że w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, sprawca musi liczyć się z zaostrzonym wymiarem kary.

"Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż 14-latka popełniła wykroczenie jadąc rowerem po chodniku, policjanci będą też prowadzili czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przez nieletnią czynu karalnego" - dodała policjantka.

