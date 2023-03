Wielkopolskie: Zarzuty za włamanie do domu i kradzież auta

Do 10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom, którzy w ubiegłym tygodniu mieli włamać się do domu mieszkańca Szamotuł (woj. wielkopolskie) i ukraść z niego m.in. sprzęt elektroniczny. Złodzieje ukradli też samochód poszkodowanego - podała w środę policja.

Oficer prasowa szamotulskiej policji asp. Sandra Chuda poinformowała, że w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o kradzieży samochodu marki Audi A5. "Co więcej, sprawcy włamali się do domu zgłaszającego i ukradli m.in. dokumenty, portfel, telewizor, komputer, monitor, głośniki, projektor, elektronarzędzia, perfumy. Lista skradzionych z domu przedmiotów była znacznie dłuższa" - zaznaczyła policjantka.

Chuda wskazała, że według ustaleń pracujących nad sprawą funkcjonariuszy, jeden ze sprawców zaoferował skradzione przedmioty do sprzedaży. 26-letni mieszkaniec Szamotuł był znany policjantom i został zatrzymany. "Kryminalni doszli też do tego, że w sprawę zamieszani byli jeszcze dwaj inni mieszkańcy Szamotuł w wieku 34 oraz 39 lat" - dodała.

Według ustaleń mężczyźni pozostawili skradziony samochód na parkingu przy ul. Staszica w Szamotułach. Odzyskane auto przekazano właścicielowi. "Pracując nad sprawą, policjanci dotarli też do miejsc, w których mężczyźni ukryli pozostałe łupy. Również one zostały odzyskane" - wskazała Chuda.

Dwóm z zatrzymanych mężczyzn przedstawiono zarzut kradzieży samochodu oraz zarzut kradzieży z włamaniem do domu. Z kolei 39-letni zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do domu. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienna.