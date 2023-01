Wielkopolskie: Zatrzymano oszustów oferujących sprzedaż węgla

Policjanci z Gostynia (woj. wielkopolskie) zatrzymali trzech mężczyzn w związku z oszustwami przy sprzedaży opału. Mężczyźni udając się do miejscowości na terenie powiatu, odwiedzali posesje i oferowali sprzedaż węgla, ale zakupionego opału nie dostarczali.

Jak poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, zgłoszenia o pojeździe, którym przemieszczają się oszuści oferujący sprzedaż węgla, policjanci otrzymywali od 12 stycznia.

"Mężczyźni ci udając się do losowych miejscowości naszego powiatu chodzili od domu do domu i oferowali zakup opału. W trakcie oferowania węgla na terenie miejscowości Ostrowo udało im się przekonać do zakupu jedną z mieszkanek. Mężczyźni zawarli z kobietą ustną umowę na zakup trzech ton opału. Chcąc aby kobieta uwierzyła, że otrzyma całość zamówienia mężczyźni rozładowali na jej posesji 500 kg węgla, pobierając od niej pieniądze w kwocie 6500 zł. Pomimo upływu czasu kobieta nie otrzymała zamówionego węgla. W związku z tym gostyńscy kryminalni przyjęli od niej zawiadomienie dotyczące oszustwa" - podała policja.

W miniony piątek do policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie - tym razem od mieszkańców miejscowości Łęka Wielka. Zgłoszenie to też dotyczyło mężczyzn, którzy oferują węgiel chodząc od posesji do posesji.

Policjanci, którzy udali się na miejsce zauważyli samochód, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze usłyszeli od nich tłumaczenie, że oferują do sprzedaży opał.

"Zastanawiającym dla interweniujących policjantów był fakt, że w przestrzeni ładunkowej pojazdu znajdowała się niewielka ilość węgla, a mężczyźni tego dnia nie przeprowadzili jeszcze żadnej transakcji - podała policja. To wzbudziło u mundurowych podejrzenie, że to właśnie ci mężczyźni dokonali oszustwa 12 stycznia, dlatego ich zatrzymano.

Policja poinformowała, że w trakcie czynności do zaplanowania i przeprowadzenia przestępstwa oszustwa przyznał się 52-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego; składając wyjaśnienia tłumaczył się "brakiem pracy i chęcią łatwego zarobku". Policja poinformowała, że mężczyzna wyrządzoną szkodę naprawił w całości. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.