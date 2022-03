Wielkopostna inicjatywa "24 godziny dla Pana” w dniach 25-26 marca

Przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu, w dniach 25-26 marca, odbędzie się wielkopostna inicjatywa "24 godziny dla Pana". W tym roku będzie przebiegała pod hasłem: "W Nim mamy odpuszczenie grzechów" - poinformowało biuro prasowe Episkopatu Polski.

"24 godziny dla Pana" to akcja zainicjowana przez papieża Franciszka w roku 2014, kiedy zachęcił on wspólnoty Kościoła lokalnego do włączenia się w całodobową spowiedź.

W związku z tym, w najbliższy piątek i w sobotę, w wielu kościołach na całym świecie, w tym również w Polsce - będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania przez całą dobę.

W tym roku w inicjatywę tę wpisany będzie Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież Franciszek - w piątek 25 marca - podczas nabożeństwa pokutnego o godz. 17.00 w bazylice św. Piotra w Rzymie, dokona tego Aktu w łączności z biskupami na całym świecie. W Fatimie tego aktu dokona legat papieski kard. Konrad Krajewski.