Wiemy, kiedy Adam Niedzielski oficjalnie straci stanowisko ministra zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 8 sierpnia, że przyjął dymisję Adama Niedzielskiego i zaproponował objęcie funkcji ministra zdrowia posłance PiS Katarzynie Sójce.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot przekazał, że Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów 10 sierpnia po południu.

Premier przyjął już rezygnację Adama Niedzielskiego

Premier, informując we wtorek o przyjęciu rezygnacji Niedzielskiego, wskazywał, że kampania wyborcza to taki okres, w którym trzeba być "szczególnie wrażliwym na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej".

"Media i strona przeciwna dokonały absolutnej manipulacji, kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc na dobru pacjenta" - powiedział Morawiecki.

Chodzi o dwa wpisy zamieszczone przez Niedzielskiego w ubiegły piątek na Twitterze, w których odniósł się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN. "Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał minister w pierwszym wpisie. "Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN "żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty". Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał Niedzielski w drugim wpisie.

W związku z wpisami Adama Niedzielskiego w mediach społecznościowych złożono już zawiadomienia do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z wpisem Niedzielskiego na temat lekarza z Poznania i recepty, którą ten sobie wystawił. Wystąpienie prezesa NRL dotyczy naruszenia przez ówczesnego ministra przepisów dotyczących danych osobowych poprzez upublicznienie w mediach społecznościowych danych wrażliwych dotyczących lekarza i wystawionej przez niego recepty.

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister opublikował w mediach społecznościowych, poinformował na Twitterze, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do Adama Niedzielskiego. Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

Niedzielski został powołany na urząd ministra zdrowia 26 sierpnia 2020 r. Wcześniej był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ma stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Katarzyna Sójka, która otrzymała od premiera propozycję pokierowania pracami MZ, jest lekarką i posłanką PiS. Jest absolwentką m.in. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

