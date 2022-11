Wille i pałace fabrykanckie na wystawie fotograficznej w Łodzi

W Lapidarium Detalu Łódzkiego można już oglądać wyjątkową wystawę prezentującą architektoniczne bogactwo siedzib fabrykantów, przedsiębiorców i handlowców - współtwórców dziewiętnastowiecznej, przemysłowej Łodzi - podał w środę Grzegorz Gawlik z UMŁ.

Prezentacja w Lapidarium Detalu Łódzkiego to kolejna wystawa fotograficznej z cyklu "Łódź Zachwycająca". Tym razem na zdjęciach można obejrzeć unikatowe łódzkie wille i pałace z XIX w. i początków XX w.

"W budynkach zaskakuje mnogość i finezja detali a także niezwykłość architektonicznych rozwiązań. Od pałaców wielkich potentatów, jak Izrael Kalmanowicz Poznański czy Juliusz Heinzl, po miejskie wille i rezydencje letniskowe, należące do równie szacownych rodzin jak Herbstowie, Barcińscy, Geyerowie możemy, odkrywać przeszłość Łodzi, jej wielkomiejski charakter i estetykę" - napisano w zaproszeniu przekazanym przez Grzegorza Gawlika z Urzędu Miasta Łodzi. Budynki zostały wybrane w taki sposób, aby ukazać różnorodność stylów oraz charakterystycznego dla Łodzi eklektyzmu.

"Pałace i wille nawiązujące do baroku zestawione zostały z budynkami, których styl odwołuje się między innymi do renesansu, klasycyzmu i secesji. Mamy przykłady architektury palladiańskiej i +stylu szwajcarskiego+. To swoisty miszmasz, który tworzy łódzkie DNA" - napisano w zaproszeniu na wystawę.

Wystawę zorganizowało Biuro Architekta Miasta UMŁ. Autorem zdjęć jest dr inż. arch. Karol Wysznacki.

Ekspozycję można oglądać w Lapidarim Detalu Łódzkiego przy al. Kościuszki 19 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 do 16 stycznia 2023 roku.