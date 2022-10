Winnicki (Konfederacja): nota ws. reparacji wojennych - "igrzyska dla ludu"; PiS nie pokazało, jak chce to wymusić

Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec, ale PiS nadal nie przedstawiło "ścieżki ich wymuszenia" - ocenił w poniedziałek poseł Konfederacji Robert Winnicki. Jego zdaniem, uroczyste podpisanie noty przez szefa MSZ, to "igrzyska dla ludu, gdy nie ma chleba, węgla, a prąd i gaz drożeją".

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec.

"Po pierwsze, Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec" - powiedział Winnicki, pytany przez PAP, czy Konfederacja nadal jest sceptyczna wobec zapowiedzi liderów obozu rządzącego w tej sprawie. "Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło przez te wszystkie lata żadnego modelu, żadnej ścieżki, jak chce na Niemcach wymusić te reparacje" - podkreślił. Przekonywał, że "jest to kwestia siły politycznej, jaką trzeba zaprezentować, żeby zmusić państwo, które przez 70 lat z okładem tych reparacji nie płaciło".

"W związku z tym, że nie widzimy - od siedmiu lat kiedy PiS rządzi - żadnej ścieżki dojścia do tego, żeby te reparacje uzyskać, (oceniamy, że) to są igrzyska" - powiedział Winnicki.

"Gdy nie ma chleba, nie ma węgla, prąd drożeje, gaz drożeje, w związku z tym zamiast chleba, węgla, gazu i taniego prądu, to są igrzyska dla ludu" - dodał poseł Konfederacji.

Nota dyplomatyczna do niemieckiego ministra spraw zagranicznych dotyczy sprawy podjęcia prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Jej przekazanie to kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września, na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

W raporcie podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł (czyli obecnie ok. 1,5 biliona dolarów amerykańskich).