Wiosenna rekrutacja na specjalizacje – lekarze mogą już składać wnioski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach w wiosennej rekrutacji. Od środy lekarze mogą składać wnioski w bieżącym postępowaniu.

Dostępnych jest 4178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Lista jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których są wolne miejsca w wiosennym postępowaniu specjalizacyjnym dostępna jest pod adresem https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne.

Wniosek należy złożyć od 1 do 28 lutego 2023 r. Lekarz może wskazać 15 wariantów wyboru. W każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji. Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż trzy jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, nastąpi w od 1 do 31 marca.

Potem wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie dwóch dni od udostępnienia w SMK.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tzn. do 7 kwietnia br.

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić - za pomocą SMK - przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego, i lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.