Wipler o Korwinie-Mikke: szkodził przekazowi w kampanii wyborczej

Janusz Koriwn-Mikke dostawał konkretne zalecenia od szefa sztabu w trakcie kampanii wyborczej i nie przestrzegał tych zaleceń - powiedział polityk Konfederacji Przemysław Wipler - ocenił Wipler.

Wipler był pytany o powód zawieszenia w prawach członka Konfederacji Janusza Korwina-Mikke.

Dopytywany o treść tych zaleceń Wipler ocenił: "Szkodził przekazowi, ciężkiej pracy bardzo wielu osób w skali całego kraju, dziesiątek, setek ludzi, którzy kandydowali walcząc o mandaty w całej Polsce".

Afera youtuberska i spotkanie Fundacji Patriarchat pogrzebały Korwina-Mikkego

"Dwa momenty były krytyczne. Udział Janusza Korwina-Mikke w spotkaniu Fundacji Patriarchat i wypowiedzi o prawie kobiet do głosu. To były skandaliczne wypowiedzi. Komentowałem to na bieżąco w mediach społecznościowych i podobne zdanie jak ja miała reszta liderów Konfederacji" - wyjaśnił.

Przekazał, że druga sytuacja, która wzburzyła wszystkich, to sposób w jaki Janusz Korwin-Mikke zabrał głos w sprawie afery youtuberskiej dotyczącej przypadków możliwej pedofilii wśród youtuberów. "Jego wypowiedzi wzburzyły bardzo wielu naszych młodych sympatyków" - dodał.

"W dwóch grupach, w których bardzo istotnie rosło nam poparcie i wiedzieliśmy to w badaniach w okresie wakacji, to były młode kobiety i w ogóle młodzież, w tych dwóch grupach bardzo istotny i szkodliwy wpływ miały te wypowiedzi" - zaznaczył.

Ocenił, że "te wypowiedzi miały bardzo istotny wpływ na to, jaki wynik osiągnęliśmy w tej kampanii".

Korwin-Mikke zawieszony, może wylecieć z Konfederacji

Szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz przekazał w środę PAP, że "zapadło postanowienie sądu partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwin-Mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu". "Jeśli złamie warunki zawieszenia, sąd partyjny będzie rozpatrywał jego usunięcie z Konfederacji" - zaznaczył.

Wszystkie najważniejsze decyzje w Konfederacji podejmowane są przez Radę Liderów.

Do tej pory w skład Rady Liderów wchodzili: Krzysztof Bosak (współprzewodniczący), Sławomir Mentzen (współprzewodniczący), Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun,Robert Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Włodzimierz Skalik, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz.

W pracach Rady Liderów biorą udział także: Marcin Sypniewski (sekretarz) oraz Michał Wawer (skarbnik).

Janusz Korwin-Mikke nie zasiądzie w ławach sejmowych. Jego miejsce zajmie, debiutująca w polityce Karina Bosak. Zdobyła ona ponad dwa razy więcej głosów, niż Korwin-Mikke.