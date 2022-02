Wiśniewska (PiS): koalicja europejskich partii konserwatywnych będzie zyskiwać zwolenników

Koalicja największych europejskich partii konserwatywnych będzie zyskiwać zwolenników i dzięki temu uda się przywrócić praworządność w UE, a traktaty znów będą przestrzegane - przekonuje europosłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS) w wywiadzie opublikowanym w piątkowym wydaniu "Naszego Dziennika".

Podczas rozmowy z "Naszym Dziennikiem" o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. mechanizmu warunkowości, europosłanka PiS przyznała się do obawy, że "ogromna presja" Parlamentu Europejskiego na Komisję Europejską może doprowadzić do tego, że mechanizm ten "stanie się instrumentem politycznym".

Pytana, czy w tej sytuacji realna jest groźba, że Polska "zostanie zmuszona do legalizacji aborcji, eutanazji i do nadania szczególnych praw środowiskom LGBT", Wiśniewska wyraziła pogląd, że to "zależy od podejścia Komisji Europejskiej". "Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową postawę Komisji, która wielokrotnie przekraczała swoje kompetencje, to jest wysoce prawdopodobny scenariusz" - podkreśliła.

Posłanka PiS była też pytana, czy zawetowanie pakietu klimatycznego "Fit for 55" mogłoby przywrócić równowagę w relacjach Polski z Komisją Europejską. "Pakiet +Fit for 55+ oceniamy negatywnie. Polski nie stać na realizację projektowanych przez Komisję Europejską restrykcyjnych założeń" - oświadczyła w odpowiedzi. Według niej, KE "doskonale zna polskie stanowisko w tym względzie", jednak - jak oceniła - "instytucje unijne próbują w nieuprawniony sposób poszerzać zakres swoich kompetencji, łamiąc przy tym traktaty".

Po uwadze gazety, że Polacy popierają członkostwo w UE, padło pytanie, czy w razie odbierania nam funduszy spodziewa się wzrostu nastrojów antyunijnych. "Myślę, że ostatecznie środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną Polsce wypłacone. (...) Wpłacamy składkę do wspólnego budżetu Unii, jak inne państwa członkowskie. (...) Komisja Europejska nie ma żadnych podstaw do wstrzymywania środków z +Funduszu Odbudowy+, zatem jej działanie w tej kwestii jest bezprawne" - oceniła.

Pytana, czy tylko koalicja państw, które uznają nadrzędność prawa krajowego nad unijnym będzie w stanie powstrzymać dyktat Komisji Europejskiej, Wiśniewska przypomniała, że taka koalicja już powstała, a w lipcu ubiegłego roku "największe europejskie partie konserwatywne podpisały wspólną deklarację ideową, która stała się płaszczyzną do dalszej współpracy".

"Wskazujemy, że istnieje alternatywa, a jest nią Unia suwerennych, równych państw członkowskich, Unia oparta na zasadzie solidarności i pomocniczości, a więc Unia, której siłą jest zjednoczenie w różnorodności poszczególnych narodów. Jestem przekonana, że ta koalicja będzie zyskiwać coraz więcej zwolenników i dzięki temu uda się przywrócić praworządność w UE, a traktaty znów będą przestrzegane" - oświadczyła europosłanka w "Naszym Dzienniku".