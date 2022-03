Witalij Kliczko: Rosjanie nigdy nie zdobędą Kijowa!

Rosyjskie plany zdobycia ukraińskiej stolicy, Kijowa nigdy nie zostaną zrealizowane - podkreślił mer stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że najeźdźcy chcą zasiać panikę w mieście, ale efekt jest odwrotny, mieszkańcy stolicy są wściekli i gotowi do obrony.

"Dziś chcę to powiedzieć jasno: rosyjski plan zajęcia Kijowa nie jest realizowany. On nigdy nie zostanie zrealizowany! Nawet jeżeli uda im się przejąć kontrolę nad niektórymi budynkami, nie wygrają z naszymi ludźmi. Kijów to nie tylko budynki, to przede wszystkim ludzie" - powiedział Kliczko w wywiadzie udzielonym nadawanej po rosyjsku stacji Current Time. Stacja jest prowadzona przez finansowane przez USA rozgłośnie: Radio Wolna Europa/Radio Swoboda i Głos Ameryki. Rozmowa ukazała się na stronie telewizji we wtorek wieczorem.

Rosjanie chcą zasiać panikę wśród mieszkańców Kijowa, ale efekt jest odwrotny - zaznaczył Kliczko. "Ludzie są wściekli, pełni nienawiści i żądni zemsty" - podkreślił.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego Kijów jest regularnie ostrzeliwany i bombardowany. Atakowane są obiekty cywilne, w tym bloki mieszkalne; ginie ludność cywilna.