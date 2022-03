Witek: czekamy na ustawę o pomocy Ukraińcom, jesteśmy gotowi pracować do rana

Będziemy czekać aż Senat przekaże do Sejmu ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, jesteśmy gotowi pracować do samego rana, być może będziemy głosować nad tą bardzo potrzebną i pilną ustawą ok. godz. 1-2 w nocy - powiedziała w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Senat ponownie skierował w piątek do rozpatrzenia przez komisje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Wcześniej kontrowersje wzbudziło głosowanie jednej z poprawek. Poprawka ta zakładała m.in. wykreślenie przepisu o tzw. bezkarności urzędniczej za złamanie dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny.

Witek powiedziała w TVP Info, że specustawa o pomocy Ukraińcom jest bardzo potrzebna i bardzo pilna. "Myślałam, że już otrzymamy ją z Senatu, bo takie były zapewnienia. Okazało się, że senatorowie zapomnieli zgłosić jedną, w ich mniemaniu bardzo ważną poprawkę, i w tej chwili komisja (senacka) rozpoczyna od nowa prace, a poprawek było zgłoszonych ponad 70" - powiedziała Witek.

Jak dodała, po zakończeniu prac w senackiej komisji, ponownie będzie głosowanie na senackiej sali plenarnej.

"Ale my jesteśmy gotowi pracować nawet do samego rana, więc będziemy czekać na ustawę o pomocy dla Ukrainy. Zaczniemy głosować ustawę o obronie ojczyzny, będziemy musieli zrobić przerwę, pewnie z 1,5 godziny, żeby nasza komisja administracji, spraw wewnętrznych przepracowała te poprawki senackie i możemy głosować gdzieś w okolicach godz. 1-2 w nocy" - powiedziała marszałek Sejmu.

Dodała, że jest trochę zawiedziona takim obrotem sytuacji wokół specustawy, ale - jak zapewniła - Sejm staje na wysokości zadania. "Pracujemy tak intensywnie i tak długo jak potrzeba" - zadeklarowała Witek.